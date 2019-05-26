İstanbul Beyoğlu'nda semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 Eylül’ünde düzenlediği “Emekçilere” konferansı doğrultusunda, sene başında açılmaya başlanan semt evlerinin bir yenisi bugün İstanbul Beyoğlu’unda açıldı.

TKP'nin 'Emekçilere!' başlıklı konferansında kurulması kararlaştırılan Semt Evleri'nin bir yenisi İstanbul Beyoğlu'nda açıldı.

Açılışa katılanları “Beyoğlu Kent Suçları” sergisi karşıladı. Sergide Emek Sineması’nın yıkılışı, Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi, Haliç Tersaneleri, Karaköy ve Tophane rıhtımları, Taksim Meydanı, Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesi ve Beyoğlu semt evine yer verildi.

Açılış, Yapıcılar’ın Mehmet Barış’ın şiirinden bestelediği ve ilk defa çaldığı ’10 Eylül’ şarkısı ile başladı.

Açılışta ilk konuşmayı bir mahalle sakini yaptı. Konuşmasında AKP rejiminin ve kapitalizmin Beyoğlu üzerindeki rant projelerine, kültür sanat ve yaşam alanlarına dönük uyguladığı talana, Beyoğlu’ndaki uyuşturucu belası ve yaşanan çocuk tacizlerine vurgu yapan mahalleli aydınlanma ve toplumsal mücadelenin semt evinden örülerek devam edeceğini söyledi.

'BEYOĞLU EMEK CEHENNEMİ'

Mahallelinin ardından söz alan, uzun zaman Beyoğlu’nda hizmet sektöründe çalışmış bir emekçi, Beyoğlu’nun bütün bu rant ve talan projelerinin yanı sıra büyük bir emek cehennemi olduğunu ve semt evlerinin aynı zamanda işçi evleri olarak iş yerlerine mücadele taşıyan yerler olması gerektiğini söyledi.

'SEMT EVLERİ EMEKÇİLERİN KOL KOLA GİRDİĞİ YERLER'

Açılışta son konuşmayı TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler yaptı. Semt Evleri açılışlarının daha başlangıç aşamasında olduğunu, İstanbul’un her mahallesine semt evi açılması gerektiğini, semt evlerinin en sade haliyle sömürüye, gericiliğe, doğa ve kültür düşmanlığına karşı ayağa kalkmak isteyen emekçilerin kol kola girdiği yerler olduğunu söyleyen Güler, düzenin geldiği noktada en basit gerekliliklerin bile ancak komünizmle karşılanabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından tekrar sahne alan Yapıcılar’ın şarkılarıyla açılış etkinliği sona erdi.