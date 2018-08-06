İşsizlik maaşında yeni uygulama

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan “devamsızlık” koşulu kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında "işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği" de yer almıştı. Mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyordu. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve "sürekli çalışmış olma" şartı yeniden tanımlanacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberi şöyle: Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan önceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinde de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, "Hizmet akdi devam etmesine karşın, son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenleme ile artık hak kazanabilecekler"dedi.