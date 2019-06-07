İşsizlik Fonu'nu patronlara yedirdiler: Tarihinde ilk kez açık verdi

İşverene yapılan teşvikler işsizlık fonunun dengesini bozdu. İşsizlik Fonu nisan ayında 390 milyon lira açık verdi. Fon tarihinde ilk kez gelirler, giderlerin altında kaldı.

İşsizlik Fonu'nda tarihinde ilk kez gelirler, giderlerin altında kaldı. İşsizlik Fonu ay bazında da 390 milyon TL açık verdi. İşverene yapılan ödemeler fonun dengesinin bozulmasında etkili oldu. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak'ın açıkladığı “İşsizlik Sigortası Fonu'' konusundaki rapora göre bu yıl Nisan ayında fonun toplam geliri 3 milyar 90 milyon TL oldu. Gideri ise 3 milyar 480 milyon olarak gerçekleşti. Böylece fon tarihinde ilk kez gelirler, giderlerin altında kaldı. Ay bazında İşsizlik Fonu, 390 milyon TL açık vermiş oldu. İşsizlik Fonu'nun gelirleri yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor.

AÇIK VERMESİ İŞVERENLERE YÖNELİK TEŞVİK ÖDEMESİNDEN

Bu tablonun asıl nedeni ise işverenlere yönelik teşvik ödemeleri oldu. İşsizlik maaşı ödemeleri hâlâ fon gelirlerinin üçte biri düzeyinde bulunuyor. 2018'de fondan işverenlere ödenen para ise 12.5 milyar TL'yi aştı. Aynı dönemde işverenlerin İşsizlik Fonu'na ödediği prim miktarı ise 9.2 milyar oldu. İşverenler 9.2 milyar liralık prim ödemesi gerçekleştirip 12.5 milyar lira teşvik aldı. Raporda işverenlerin ödediği primlerden daha fazla teşvik almaya 2019 yılında da devam ettiğine işaret edildi.

İktidarın fon kaynaklarını patronlara teşvik olarak vermesinin ilk sonucu fonun zarar etmesi. Önümüzdeki dönemde açıkların ve kayıpların hızla büyümesi bekleniyor.