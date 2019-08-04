İşsiz kalan yurttaş yaşamına son verdi

Antalya'da üç aydır işsiz olan Ali Y. (45), 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Antalya Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşan Ali Y. onüçüncü kattan atlayarak yaşımını yitirdi.

Mersin'den iki kızı ve eşiyle birlikte Antalya'ya gelen Ali Y., bir süre önce ev satın aldı. İnşaatlarda yalıtım işi yapan Ali Y., çalıştığı şirket iflas edince işsiz kaldı.

3 aydır işsiz olan Ali Y., bunalıma girdi.

Bugün akşam saatlerinde eşiyle otururken aniden 8'inci kattaki evlerinden 13'üncü kata çıkan Ali Y., merdiven penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.