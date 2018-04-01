İsmailağa Cemaati'nden karakol ziyareti

İsmailağa Cemaati hocası sınır karakoluna giderek askerlerle fotoğraf çektirdi.

İsmailağa Cemaati'nin önemli hocalarından Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun karakol ziyareti yaptığı ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre Balkanlıoğlu, Hakkari Zap Sınır Karakolu'nu ziyaret etti, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balkanlıoğlu'nun bu ziyaretini, Cemaatin üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Furkanhc adlı Twitter kullanıcısı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ziyareti duyururken, "Sakal ile okula girmek serbest mi diyenlere; bırak sen okulu, sarıkla askeriyeye girmek dahi serbest diyorum kuduruyorlar. Abdulmetin Balkanlıoğlu hoca Hakkari Zap karakolunda" diye yazdı.