'İşimi geri istiyorum' eylemleri 1000. gününde yine gözaltıyla bitti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’in 9 Kasım 2016’da, Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı ve ihraç edilenlerin bugüne kadar devam ettirdikleri 'İşimi geri istiyorum' eyleminin bininci günü gözaltı ile sonlandı.

İhraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen’in başlattığı ve KHK ile ihraç edilenlerin devam ettirdiği “İşimi geri istiyorum” eylemi bininci gününe ulaştı. Eylemciler, “1000 gündür işimizi geri istiyoruz”, “Yaşasın Yüksel direnişimiz” ve “1000. günde Yüksel direnişine selam olsun” yazılı pankartlar açarak Karanfil Sokak boyunca “İşimizi geri istiyoruz” sloganı ile yürüdü.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Yüksel Caddesi’ne dönen eylemciler, eylem yeri olan İnsan Hakları Anıtı’na yaklaşamadan polis ile karşı karşıya geldi. Polis ekipleri; Alev Şahin, Mehmet Dersulu, Selvi Polat, Nursel Tanrıverdi, Nazife Onay, Mahmut Konuk, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve İlker Işık' ın aralarında olduğu çok kişiyi sürükleyerek gözaltına aldı. Polis ekiplerinin “Alanı boşaltın” uyarısının ardından çevredeki yurttaşlar, alkışlar eşliğinde tepki gösterdi.

SEYYAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Çok sayıda gözaltı işleminin yapıldığı alanda, getirilen dört adet gözaltı aracının dolması nedeniyle bazı eylemcilerin eylem alanı yanına kurulan seyyar polis karakoluna kapatılması dikkat çekti. Seyyar karakolda “İşimizi geri istiyoruz” sloganı atan eylemciler ağzı kapatılarak yeni gelen gözaltı aracına götürüldü.