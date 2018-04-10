İsim benzerliğinden 2 yıl yargılandı, 6 ay hapis yattı ve beraat etti!

"FETÖ" soruşturması kapsamında askerlikten ihraç edilen, ardından ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanıp altı ay hapis yatan uzman çavuş Mehmet Şentürk, isim benzerliğinden mağdur olduğu ortaya çıkınca beraat etti.

Bitlis Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan evli ve iki çocuk babası, 22 yıllık uzman çavuş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016’da çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edildi. Emeklilik hakkı elde etmesine 15 gün kala ihraç edilen Şentürk, Resmi Gazete’de yayınlanan listede ismini görünce şoke oldu. İhracının ardından memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine dönen Mehmet Şentürk, Bitlis valiliğine dilekçeyle başvurup konunun araştırılmasını istedi.

HAPİSTE ALTI AY YAZI BEKLEDİ

Ancak Şentürk, 18 Ocak’ta 2017’de "FETÖ"nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemede söz konusu telefon numarasının kendisine ait olmadığını söylemesine rağmen tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.

Altı ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya emniyetinde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk’ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, uzman çavuşu 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.

MESLEĞE DÖNMEK İÇİN HAL KOMİSYONUNA BAŞVURDU

Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018’de davanın 6’ncı duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu’na başvurdu.

Mehmet Şentürk şunları söyledi: “En yakın zamanda göreve dönmek için elimden geleni yapacağım. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman Türk adaletine güvenim bitmedi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum ve buldu. Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı.”