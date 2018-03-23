IŞİD'in Türkiye'deki ilk saldırısıydı: Karar açıklandı

Yargıtay, IŞİD'in Niğde Ulukışla'daki saldırısına ilişkin kararını verdi.

IŞİD'in Türkiye’deki ilk saldırısı olarak bilinen, 20 Mart 2014’te Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin karar verildi.

Yargıtay, Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

NE OLMUŞTU?

20 Mart 2014’te, K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yola çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen asker ve polislere otomatik tüfeklerle ateş açmıştı. Şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ın ölümüne neden olmuş, 7 asker ve yolcu ile otobüsündeki 1 kişiyi yaralamıştı.