IŞİD sanığı: Hastalandığımda aşırı dinci oluyorum

Kayseri'de yılbaşında saldırı planladığı ve IŞİD üyesi olduğu belirtilen sanığın yargılanmasına devam edildi. 'Cezaevinde hafızamı yitirdim' diyen sanık, önceki duruşmada 'siz tağutsunuz' sözlerinin hatırlatılması üzerine kendisini 'Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum' diyerek savundu.

Kayseri'de yılbaşında saldırı planladığı ve IŞİD üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayla devam edildi.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanının, cep telefonunda ele geçirilen IŞİD'lilerin çatışma bölgelerindeki görüntülerini sorması üzerine Yerlikaya, daha önce cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini iddia etti.

ÖRGÜTSEL FOTOĞRAFLAR BULUNMUŞTU, HASTA ROLÜ MÜ YAPIYOR?

Mahkeme başkanının, önceki duruşmada, "siz tağutsunuz" dediğini hatırlatması üzerine sanık Yerlikaya, "Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum. O nedenle demiş olabilirim. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sağlık raporunun beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.