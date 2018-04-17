'İşçi sınıfından bir kadınsanız, hiçbir yer size eviniz gibi gelmez'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde, ülkeden gitmek istediğini dillendirenler vardı.
Erdoğan; "Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik. Az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye’de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünya da değildir. Türkiye’de yaşayamayan hele hele İstanbul’da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Aslında bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük, yük…" dedi.
Sahiden de Türkiye'nin günden güne nefes almayı zorlaştıran atmosferi, kaçıp gitme tartışmalarını pek çok zeminde yeniden üretiyor.
Peki bir dünya savaşının dahi konuşulduğu, işçi sınıfının onlarca yıl mücadele ederek kazandığı pek çok hakkın geriye çekildiği şu günlerde, "dışarısı" güvenli ve vaatkâr mı?
Londra'da üniversite okumaya çalışan bir genç kadının anlattıkları, işin pek de öyle olmadığını gösterir nitelikte. İşçi sınıfına mensupsanız, kaçacak bir ülke aramanın dışındaki alternatiflere göz atmak gerekiyor gibi görünüyor.
Jessica Andrews'in Independent'ta ilk ağızdan yayınladığı deneyimlerini, soL okurları için aktarıyoruz.
Kuzeyli işçi sınıfından bir kadınsanız ve Londra'da üniversiteye gidiyorsanız hiçbir yer size eviniz gibi gelmez.
Üniversitenin acil yardım fonuna başvuruda bulundum ve toplantıda mali danışman banka hesap özetime göz attıktan sonra şöyle dedi: "Lisansüstü eğitim bir lüks." Yüzüm kızardı ve saçlarımın arkasına saklanıp orada olduğum için özür diledim.
GENÇ, İŞÇİ SINIFINDAN BİR KADINSANIZ...
Genç, işçi sınıfından bir kadın olma deneyimim, utanç dolu bir açlık çekmek üstüne kurulu. İstememem gereken birçok şeyi arzuluyorum. İşçi sınıfının bir üyesi olarak minnettar olmalısınız. Bir kadın olarak aç olmak kesinlikle kurallara aykırı. Gençseniz kimse sizi dinlemez. Hiçbir şey bilmiyorsunuzdur ve karşınızdakiler söylediklerinizi zaten duymuşlardır.
Sunderland'de büyüyen bir ergenken, nasıl bir kadın olabileceğimi moda ve müzik dergilerinden gördükçe karmakarışık olurdum. İçimde iliklerime kadar hissettiğim dayanılmaz bir rahatsızlık vardı. İçki içip, dans edip, seks yapmayı denedim ama ne istediğimi bulamadım. Bir uçurumun kenarında dolaşıyordum ve çok kolay düşebilirdim.
Gateshead'teki Baltic çağdaş sanat müzesine gitmeye başladım ve ilk kez sanatın içinizde yaratabileceği temiz, beyaz alanı yaşadım. Düşünecek bir alan ve biriken tüm enerjinin salınabileceği bir yer.
Kendimi öğrenmeye verdim ve Londra'daki King's Koleji'nde İngiliz Edebiyatı bölümüne girdim. Geçinmek için sayısız geceler pis barlarda çalıştım. Derslerde konuşmaya korkuyordum ve kafam bir şey okuyamayacak kadar bulanıktı. Kendimi yabancı, hatalı ve öfkeli hissediyordum, nedenini de bilmiyordum.
Orada zamanımın çoğunu farklı olmaya çalışarak geçirdim, farklı konuşmaya, giyinmeye ve hissetmeye çalışarak. Bariz açlığımdan utandığım için yemek yemeği kestim. Bir sınır bölgesinde sıkışıp kalmıştım. Eski ayakkabılarımla ve makyajsız evdeki eski hayatıma dönemiyordum ama üniversiteye de uyum sağlayamıyordum.
Çalıştığımız ders kitaplarıyla bağ kuramıyordum. Okuduğumuz hiçbir şey bu dünyada yaşayan bir canlı olarak deneyimlerimi yansıtmıyordu ama bazen, bir ders beni o hissettiğim beyaz alan duygusuyla doldurabiliyordu ve bu duyguyu takip etmekten başka ne yapabilirdim, bilmiyordum.
Mezun olduktan sonra bir yıl bira içip düş kırıklığı hissederek geçirdim. Akşamüstleri kafelerde tuhaf şiirler yazdım ve birilerine göstermeye çok korktum. Bir çıkışa ihtiyacım olduğu ve anlamlı gelen tek şey yazmak olduğu için "yaratıcı yazarlık" mastırına başvurmaya karar verdim.
YALNIZ VE TÜKENMİŞ
Bu utanç verici bir karardı çünkü mali gücüm yoktu, bu bir meslek değildi ve bir aile dostumuzun dediği gibi "Hepimiz yazmak istediğini biliyoruz ama tam olarak ne yapacaksın?"
Yüksek lisans Paris'teydi ve bir punk barında tuvalet temizledim ve iki Fransız ailenin yanında dadı olarak çalıştım. Kendi derslerimden önce akademik İngilizce dersi verdim, ardından koşarak eve gidip çocuklara yemek pişirdim. Suyu olmayan bir binanın tavan arasında kaldım ve caddenin aşağısında yaşlı erkeklerin organlarını sabunlayıp beni izledikleri yüzme havuzunda duş aldım. Yalnız ve tükenmiştim.
'LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM BİR LÜKS'
Üniversitenin acil yardım fonuna başvuruda bulundum ve toplantıda mali danışman banka hesap özetime göz attıktan sonra şöyle dedi: "Kayıt olmadan önce kurs için mali hükümleri yerine getirmiş olmanızı bekliyoruz. Lisans üstü eğitim bir lüks." Yüzüm kızardı ve saçlarımın arkasına saklanıp orada olduğum için özür diledim.
Orada olmak için her dakikamı bir işte çalışarak geçirdiğim için tüm derslere ya da müze gezilerine ya da yayıncılarla sohbetlere katılamamıştım ama yüksek lisans eğitimi bana içimde kıvrılmış utanç, karmaşa ve açlığı nasıl ifade edeceğimi öğretti. Beni geçimlerini verdikleri eserlerle sağlamış yazarlarla ve sanatçılarla tanıştırdı. Artık her şey imkânsız gelmemeye başladı.
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Yazmak bu dünyada işçi sınıfından genç bir kadın olarak hissettiğim tüm o öfke ve kafa karışıklığını alıp başka bir şeye dönüştürecek gücü verdi. Herkes bunu nasıl yapacağını öğrenecek fırsata sahip olmalı. En çok da aç insanlar.