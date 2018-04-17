'İşçi sınıfından bir kadınsanız, hiçbir yer size eviniz gibi gelmez'

Erdoğan 'bilet paralarını da verip göndermek lazım' diyedursun, kaçıp gitmek çözüm mü? Londra'daki üniversite deneyimini anlatan genç bir kadın, işin pek de öyle olmadığına dikkat çekiyor: 'Kuzeyli işçi sınıfından bir kadınsanız ve Londra'da üniversiteye gidiyorsanız hiçbir yer size eviniz gibi gelmez'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde, ülkeden gitmek istediğini dillendirenler vardı.

Erdoğan; "Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin çok büyük bir bölümüne gittik. Az çok hepsiyle ilgili bir kanaat edindik. Eğer Türkiye’de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa şunu bilsinler ki aradıkları yer bu dünya da değildir. Türkiye’de yaşayamayan hele hele İstanbul’da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Aslında bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük, yük…" dedi.

Sahiden de Türkiye'nin günden güne nefes almayı zorlaştıran atmosferi, kaçıp gitme tartışmalarını pek çok zeminde yeniden üretiyor.

Peki bir dünya savaşının dahi konuşulduğu, işçi sınıfının onlarca yıl mücadele ederek kazandığı pek çok hakkın geriye çekildiği şu günlerde, "dışarısı" güvenli ve vaatkâr mı?

Londra'da üniversite okumaya çalışan bir genç kadının anlattıkları, işin pek de öyle olmadığını gösterir nitelikte. İşçi sınıfına mensupsanız, kaçacak bir ülke aramanın dışındaki alternatiflere göz atmak gerekiyor gibi görünüyor.

Jessica Andrews'in Independent'ta ilk ağızdan yayınladığı deneyimlerini, soL okurları için aktarıyoruz.