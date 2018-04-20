İşçi servisi otomobille çarpıştı: Üç ölü, dokuz yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir süt fabrikasına işçileri taşıyan servis otobüsü, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir süt fabrikasına işçileri taşıyan servis otobüsü, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Antalya karayolu Akalan kavşağında meydana geldi. Bir süt fabrikasına işçileri götüren Kamil Alkan yönetimindeki servis otobüsü, Ahmet Özırmak yönetimindeki otomobile çarptı. Servis otobüsü, önüne kattığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada, otomobilin sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile servis otobüsünün şoförü Kamil Alkan, işçiler Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak ile Cevriye Koca ve Nurten Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Elif Özırmak’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobilde bulunanların, Acıpayam ilçesi Alca mahallesinde ölen bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtildi.