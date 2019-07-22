İrfan İlk Ortaokulu velileri okullarının dağıtılmasını istemiyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde yer alan İrfan İlk Ortaokulu öğrencilerinin yeni dönemde üç farklı okula dağıtılmasına karşı veliler imza kampanyası başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde yer alan İrfan İlk Ortaokulu öğrencilerinin yeni dönemde üç farklı okula dağıtılması planlanıyor. Planlamaya göre İrfan İlk Ortaokulu'nda okuyan 630 öğrencinin 375'i yeni açılacak olan Güzeloba İmam Hatip Ortaokulu'na, 175'i Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu'na, 75i ise Hasan Kaya Ortaokulu'na gönderilecek.

'SERVİS ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR'

Çocuklarının üç ayrı okula dağıtılması konusunda valilik onayının alındığını ve bakanlık onayının da yakında kendilerini iletileceğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

Bu düzenlemenin sonucunda üç farklı okula dağıtılmanın çocukları üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin yanı sıra, okulların yürüme mesafesinde olmayışı nedeniyle veliler servis ücreti ödemeye mecbur kalacak.

'VELİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI'

Dağıtılan okullarda sınıf mevcutlarının artacağı ve bazı sınıflarda mevcudunun elliyi bulacağı öngörülüyor. Çocuklarının adeta sürgün edilircesine başka okullara gönderilmesine karşı imza kampanyası başlatan veliler, bu okullardan birinin Güzeloba'da yeni açılacak olan İmam Hatip Ortaokulu binası olmasından ötürü de kaygılılar. Güzeloba Ortaokulu'nun da zorunlu olarak yeni İmam Hatip binasına nakledileceği ve velilerinin bu duruma karşı bir kampanya başlattıkları biliniyor.

'MÜCADELEMİZ ORTAK'

İrfan İlk Ortaokulu velileri yaptıkları açıklamada Güzeloba Ortaokulu velileri ile aynı kaygıları taşıdıklarını, mücadelelerinin ortak olduğunu vurguladılar. Veliler İrfan İlk Ortaokulu'nun bu şekilde apar topar kapatılmasının yanlış olduğunu, taleplerinin okullarının kapatılmayarak çocuklarının aynı binada eğitime devam etmesi ve bu süreç içerisinde Çağlayan'da yeni bir ortaokul binası inşa edilmesi olduğunu belirttiler.

