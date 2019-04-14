İran sınırında 6 kişinin ölü bedeni bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında altı kişinin ölü bedeni bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında altı kişinin ölü bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendiriliyor.

Valilikten yapılan açıklamada dün İran sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen iki sığınmacının cesedinin tespit edildiği kaydedildi. Olay üzerine güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulunduğunu belirtildi.