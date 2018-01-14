Irak sınırından Suriye sınırına sevkıyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı Afrin açıklamasının ardından Irak sınırındaki zırhlı araçlar Suriye sınırına hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gün AKP Tokat 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütünden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" açıklamasının ardından askeri hareketlilik başladı.

Sabah saatlerinde boş olarak Şanlıurfa üzerinden Irak sınırına giden askeri tırlar, akşam saatlerinde Zırhlı Personel Taşıyıcılarla (ZPT) geri döndü. Mardin’in Kızıltepe ilçesinden gerçek Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesine gelen askeri tırlar, daha sonra Şanlıurfa’ya doğru hareket etti.

Yaklaşık 15 zırhlı aracın taşındığı konvoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girdi. Zırhlı araçların bir süre Şanlıurfa’da bekletildikten sonra Hatay’a doğru gideceği belirtildi.