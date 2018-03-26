Irak hükümetinden Sincar açıklaması

Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.
Pazartesi, 26 Mart 2018 15:27

 Irak hükümeti, Irak ordusunun Sincar'a yerleştiğini resmen açıkladı.