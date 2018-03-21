İpsala'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı

İpsala'da Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atmasıyla 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistanlı göçmenleri taşıyan hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Araçta buluanlardan 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan Pakistan uyruklu 13 göçmen yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.

Çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kaçan sürücünün kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.