İplik fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında çıkan yangında iki işçi çöken duvarın altında kalarak yaralandı.

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı küle çeviren alevler, yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

İplik fabrikasının makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Yangına müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı. Çalışmalar sırasında çöken duvarın altında kalarak yaralanan iki işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.