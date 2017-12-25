İnsan kaçakçıları Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'den İtalya'ya 83 göçmenin kaçışını organize etmek suçuyla gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

Çanakkale'den İtaya'ya 83 göçmenin kaçışını organize eden üç kişi mahkeme kararınca tutuklandı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinin Tavaklı sahilinde göçmenlerin yelkenli tekneye taşındığını belirlediler. Taşındıkları teknenin "Saraga" adında, 11 metre uzunluğunda, ABD bayraklı olduğu belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 38 erkek, 18 kadın ve 27 çocuk göçmenin yakalandı. Ayrıca geminin Ukrayna vatandaşı üç mürettebatı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.