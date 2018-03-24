İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Kocaeli'de bir inşaat kazısı sırasında insana ait kemik parçaları bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında çıkan tarihi yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu.

Kemik parçalarını gören iş makinesi operatörü kazıyı durdurarak polise haber verdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazı alanında güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden yetkililer, kemiklerin çıktığı arazide inceleme başlattı.

Müze yetkilileri tarafından yapılan kazıda bulunan mermer yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Çıkan kemik parçalarını torbalar yardımıyla incelemek için götüren yetkililer, arazide bulunan mermer yapının üzerini daha sonra tekrar incelemek üzere kapattı.

Arazideki inşaat çalışmaları ise yapılacak olan incelemeler sebebiyle durduruldu.