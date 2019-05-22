İnşaat alanındaki çukura düşen çocuk yaşamını yitirdi, bir kişi gözaltında

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir inşaat alanında düştüğü kazık direkleri çukurundan 5 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Baran Geldi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün bir inşaat alanında kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını, 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi. İnşaat alanlarında hiçbir koruma olmadığını, açılan sondajların çevresinde de hiçbir önlem alınmadığını dile getiren mahalle sakinleri "Bu çocukların vebalini nasıl ödeyecekler" diyerek tepki gösterdi.