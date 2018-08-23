İngiltere kedi ve köpek yavrularının pet shoplarda satışını yasaklıyor

İngiltere hükümeti altı aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

İngiltere'de yavru kedi ve köpeklerin pet shoplarda satışına kısıtlama getiriliyor.

Henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru kedi ve köpekleri korumaya yönelik.

Şu anki düzenlemeye göre ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ülkede kaç kedi ve köpek yavrusunun bu tür yollarla satıldığının kaydı tutulmuyor fakat hayvan koruma vakıflarından Blue Cross (Mavi Haç) Britanya'da her yıl 40 ila 80 bin köpek yavrusunun satıldığını tahmin ediyor.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek.