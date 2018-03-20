İngiltere Büyükelçisi'nden 'Ankara Anlaşması' açıklaması

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Türkiye vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de süresiz oturma hakkının kaldırılmasıyla ilgili “Birincisi; bu karar 16 Mart’ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur” dedi.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott, Ankara Anlaşması hakkındaki bir mahkeme kararına ilişkin olarak son günlerde basında çıkan haberlere dair bir açıklama yaptı.

Ankara Anlaşması'nın geçerliliğini korumaya devam edeceğini vurgulayan Chilcott, "Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilir. Birleşik Krallık'ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu 3 yıllık bir süre için yapabilirler" dedi.

'HÜKÜMETİN DEĞİL MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR'

Kararın, İngiltere hükümetinin bir kararı olmadığını ve bir mahkeme kararına dayandığını ifade eden Chilcott, "Mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması'ndaki hususları netleştirmektedir. Mahkeme, Türk vatandaşlarının, 3 yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık'ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir. Mahkeme, Ankara Anlaşması temelinde, Türk iş insanlarının, Birleşik Krallık'a gelerek iş kurmalarının mümkün olmadığını söylememiştir. Bunu tabii yapabilirler; ve Birleşik Krallık bunu yapmalarından memnuniyet duyacaktır" diye konuştu.

'KARARIN BREXIT'LE İLGİSİ YOK'

Burada iki ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Chilcott, şunları kaydetti:

"Birincisi; bu karar 16 Mart'ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önce başvuranları etkilemeyecektir. İkincisi; bu kararın, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışı ile yani Brexit ile ilgisi yoktur. Belirttiğim gibi, bu sadece, anlaşmanın, mevcut haliyle, doğru şekilde nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir.

Tekrar etmek gerekirse; Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde 3 yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir. 3 yıldan sonra, bir 3 yıl daha kalmak için başvurabilir vesaire.

İki ülke arasındaki ticari ortaklık ve ikili ticaret, Birleşik Krallık hükümeti için çok büyük önem taşımaktadır. Birleşik Krallık'ta iş yapan Türk insanlarının katkısına büyük değer veriyoruz. Ankara Anlaşması, Birleşik Krallık'a gelip yatırım yapan Türk işadamları/işkadınları için önemli bir araç olmaya devam edecektir."

DEĞİŞİKLİK KARARINA YOL AÇAN DAVA

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ankara Anlaşması kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirmiş, yeni başvuru alınmayacağını, ama bugüne kadar yapılan başvuruların sonuçlandırılacağını kaydetmişti.

Türkiye 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuştu. 1963 yılında Türkiye yurttaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı. İngiltere'de Türkiye yurttaşları, bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Değişiklik kararı, anlaşma kapsamında süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olarak alındı. Hacer Aydoğdu'nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere'de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu'nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddedilmesi, İngiltere'de eşi ile en az 2 yıl yaşamış olmamasıyla gerekçelendirmişti.

Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararında, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer verilmişti, Türkiye vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin Ankara Anlaşması ile ilgili yorumunun ima ettiği sonuçları değerlendirme sürecinde başvuruları kabule devam etmişti.