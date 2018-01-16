İneklere kayyum atandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran'ın aldığı 5 inek hakkında tedbir kararı alındı. Hayvanları satamayan Vuran, 'İneklerime kayyum atandı' dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konuldu. İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran,”İneklerime kayyum atandı” dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Ali Vuran, OHAL ilan edilmeden önce belediyenin Zabıta Müdürlüğü’nde çalışıyordu. OHAL'den sonra çıkarılan, Kanun Hükmünde Kararname ile işine son verildi.

Sur ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaşayan Vuran, 5 tane inek alarak, hayvancılık yapmaya başladı. Tarımsal destek de almaya başlayan Vural'a bir süre sonra kötü haber geldi. Devletten aldığı tarımsal destek de kesilmişti.

Vuran; "OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile işten çıkarıldım ve mağdur oldum. Köyde çiftçilik yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım. Zaten hayat şartları çok zor. Şimdi de tarımsal destekleme primimi kesmişler. Herkes gibi ben de primi almaya gittiğim zaman öğrendim. Bir kez daha mağdur edildim. Sadece benim değil birçok kişinin primi kesilmiş. Bir arkadaşımın yaklaşık 72 bin TL’lik primine el konulmuş. Benim de 8-9 bin TL’ye el konuldu. Bu bir çiftçi için ciddi bir paradır. Geçim kaynağımız budur. Bununla yaşıyor ve ayakta kalabiliyoruz” diye konuştu.

Tarım desteği alamadığı için inekleri satmak isteyen Vuran, hayvanlara tedbir kararı konulduğunu öğrendi. Durumu yorumlayan Vuran, "İneklerime kayyum atandı" dedi.

Hakkındaki kararların, bazı istihbarat bilgilerine dayandırıldığını söyleyen Vuran şöyle devam etti:

“Küpe numarası olan 5 ineğim var. (Tarım Bakanlığı’nda kayıt altında) Tarımsal destekleme primine el konulunca ben de hayvanları satayım dedim ama 5 ineğime de küpe numaraları nedeniyle tedbir kararı konulmuş. Bundan dolayı ineklerimi de satamıyorum. İnekler üzerinden buzağı, süt ve yoğurt primi almamak için tedbir konuluyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede tedbirin ay başında kaldırılacağı söylendi. Destekleme priminin kesilmesi ve tedbir kararının ‘istihbari bilgiler’ nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Ben bir suç işlemedim ve sabıkam da yok. Bizi mağdur ediyorlar. Ne inekleri satabiliyorum ne de başka bir şey yapabiliyorum. Ticari ilişkilerimi kesmişler. 5 ineğime kayyum atamışlar. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."