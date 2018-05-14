İnce'den Twitter'da özgürlük vaadi: Beni eleştirebileceksiniz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Konya mitinginde halka seslendi. 'ABD'yi kınıyoruz buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum. Çekin Washington'daki o elçiyi' diyen İnce, Twitter'da özgürlük vaadinde bulundu. İnce, 'Cumhurbaşkanını istediğiniz gibi eleştirebileceksiniz' dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya mitinginde konuştu.
İnce gençlere "Twitter'da özgürlük" vaat ederek, "Cumhurbaşkanını eleştirebileceksiniz" dedi.
İnce'nin konuşmasının satır başları şöyle:
- Meydanlarda 'pislik' diyenler var, 'tezek' diyenler var. Bunlara cevap vermeyeceğiz. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. O tezek desin ben gelecek diyeceğim.
- Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere söz veriyorum. Okulu bitirdin iş bulamadın. İki sene boyunca iş bulana kadar kredi almaya devam edeceksin. Gençlerimiz sınava giriyor. 81 milyonluk bir ülke çocuklarından sınav parası alıyorsa yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı olduğumda öğrenci kimliğini gösteren herkes müzelere bedava girecek.
- ABD'yi kınıyoruz buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum. Çekin Washington'daki o elçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler daha aklı selim davranmalıdır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda onun verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyordu. Gidemedi. Size söz veriyorum, beni cumhurbaşkanı yapın Gazzeye gideceğim.
- 12 senedir 'FETÖ' ile beraber çocukların sorularını çalmışlar. Size söz veriyorum soruları da çaldırmayacağım, sandıkta oyunuzu da çaldırmayacağım.
- 24 Haziran günü Muharrem İnce Yalova'da oyunu kullanacak. Sonra Ankara'ya gideceğim.YSK üyelerini Konya'dan uyarıyorum. İşinizi adam gibi yapın. Talimat altına girmeyin. Avukat arkadaşlarımızı cübbelerini arabalarında hazır bulundursun. Her an çağırabilirim.
- YSK üyelerini buradan uyarıyorum. Fotoğraflarınızı her yere asarım.
- Yapamıyorsun Muharrem İnce, çek git dediğinde kızmayacaksın. Size Twitter'da özgürlü vaat ediyorum gençler. Cumhurbaşkanını eleştirebileceksiniz. Ben milletimin bir kesimine pislik demeyeceğim, tezek demeyeceğim.