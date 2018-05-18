İnce'den Fakıbaba'ya: Vay vicdansız, vay insafsız

Muharrem İnce Tekirdağ'daki mitinginde Antep fıstığının ithal edilebileceğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'yı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Tekirdağ'da miting düzenledi. İnce, artan "Antep fıstığı" fiyatları hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'yı "Önümüz bayram, aklımıza baklava gelir değil mi? Baklavacılar fıstıklı baklava yapamıyor artık. Niye? Pahalı. Tarım bakanı ne diyor? 'İthal edelim' diyor. Vay vicdansız, vay insafsız. Neyi ithal edeceksin İran'dan. Adı ne bu fıstığın, Antep fıstığı. Ya Antep Türkiye'de bir vilayet Gaziantep, ya insan utanır, 'Antep fıstığını ithal edeceğim' demeye utanır. Bakanın adı Fakıbaba, milletin adı fakirbaba. Yani bize diyor ki bayramda, 'kursağında baklava olmayacak, sırtında oklava olacak.' diyor. Bizim o zaman hep birlikte bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Sandıkta görevimizi yapacağız" sözleriyle eleştirdi.

Medyadaki "CHP, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktı" iddialarını reddederek CHP’nin topyekün desteğini aldığını söyleyen İnce "İnsafsızlar, vicdansızlar, şu anda burada, 20 civarında milletvekili arkadaşım var, nereye baksam milletvekili arkadaşım var. Partinin grup başkanvekili arabanın içinde yatıyor, bana getirilen suya 'soğuk mu sıcak mı' diye bakıyor. Partinin genel başkan yardımcıları, genel merkezden organize etmeye çalışıyorlar, herkes bir kenarından tutmuş. Her akşam sayın genel başkanımla konuşuyoruz, 'aman bir hata yapmayalım, iş güzel gidiyor, bu iş bitti, eksiğimiz gediğimiz nedir' onu değerlendiriyoruz. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez yüzde 100 oranında asılıyor bu seçime yüzde 100" dedi.

İnce, Fethullah Gülen'in iade edilmemesi halinde İncirlik Üssü'nü kapatacağını da tekrarladı.