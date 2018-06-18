İnce'den Erdoğan'a: Sen Allah'ın tahsildarı mısın?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta konuştu. İnce Erdoğan hakkında "Bir şeye çok üzüldüm. Seçim yaklaştı, Muharrem İnce camiden çıkmıyor diyor. Senin camilerde seçimden önce fotoğrafın var mı diyor. Camiye ibadet etmeye gidiyoruz, fotoğraf çektirmeye değil. Ben 5 vakit namaz falan kılıyor değilim. Arada bir sabah namazı kılarım. Her hafta cumaya giderim. Sen kimsin ya? Sana mı soracağım camiye giderken. Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Bir Müslüman camiye gidecek diye üzülüyor. Camilerden elini çek" ifadelerini kullandı.

İnce "Aydan, Mars'tan maden çıkarılmasından söz ediliyor. Sürücüsüz araçtan bahsediliyor. Bu gelişmeleri kaçırmamamız lazım. Bu gelişimi kaçırırsak 100 yıl geri kalacağız. Erdoğan dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyor. Benim itirazım var. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok. Ailenin tercihine bırakacağız. Ben çocuğuma fıkıh, hadis, siyer dersi istiyorum derse baş üstüne diyeceğiz. Kaç saat istiyoruz derse dersi vereceğiz. Din dersi istemiyorum diyene de vermeyiz. Ama bütün çocuklara yabancı dil ve matematik öğreteceğiz. Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum. Biri de çıkmış kek, çay, oralet diyor. Size şunu söyleyeyim, 2 yalan göstereyim size. Bu millete bu kadar yalan söyleyen birisi ekonomide de her konuda yalan söyleyebilir. Bir general Erdoğan ile yemeğe gidiyor. İftar sofrasını iftira sofrasına değiştiriyor. Erdoğan orada beni eleştiriyor, general de alkışlıyor. Beni eleştirirken general alkışlayamaz. Onu hemen emekli ederim, hemen. Ben Erdoğan'ı eleştirirken general yine alkışlamamalı. O devletin generali. Erdoğan orduyu överse alkışlayabilir. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı bu Erdoğan" dedi.

Tansu Çiller'in AKP mitingine katılmasını eleştiren İnce "Dün eski başbakanlardan Tansu Çiller de oradaymış. Erdoğan sürekli 90'lara dönmekten bahsediyor ama 90'ların simgesi orada. O başarılı olsa kendi partisini kalkındırırdı. Özetin özetini söyleyeyim mi, Tarzan zorda. İnşallah bu iş olacak" şeklinde konuştu.