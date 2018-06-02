İnce: Uruguaylı inekten milli ayran nasıl oluyor?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın 'ayran milli' dediğini belirterek 'İnek Uruguay'dan, ayran nasıl milli oluyor' dedi.

Malatya'da düzenlenen mitingde konuşan CHP cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben "Ayran milli demişti. İnek Uruguay'dan nasıl milli oluyor?" dedi.

Muharrem İnce, AKP iktidarının Türk çiftçisini ezdirdiğini vurgulayarak "Saray'daki mermerleri nereden aldın? Sen daha mermerin millisini kullanmıyorsun. Ayran milli demişti. İnek Uruguay'dan nasıl milli oluyor?" dedi.

'YÖNÜMÜZ AVRUPA BİRLİĞİ OLACAK'

İnce konuşmasında "Yönümüz Avrupa Birliği olacak. Yöntemimiz demokrasi olacak. Yönetimimiz tek adam ve havarileri olmayacak, güçlü ve liyakatli bir kadro olacak” dedi.

OHAL'in hemen kaldırılacağını söyleyen İnce, "Türkiye'de projemiz 3B. Bir, barışacağız, Türk-Kürt-Alevi-Sünni birleşeceğiz. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üç, adil bölüşeceğiz. Bunu nasıl yapacağız. 3Y ile. Birini müdür yaparken mezhebine, düşüncesine, cinsiyetine bakmayacağız, işini iyi biliyor mu ona bakacağız. Çocuklarımıza üç dil öğreteceğiz. Resmil dil Türkçe'yi, evinde konuştuğu dili ve üç uluslararası bir dil öğreteceğiz. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız" dedi.

'ORDU SİYASETE NE ZAMAN GİRDİYSE KAYBETTİK'

İnce, Tayyip Erdoğan konuşurken alkışlayan generali de eleştirdi ve "Beni eleştirirken orada bir general onu alkışlıyor. TSK milletin silahlı kuvvetleridir. Erdoğan'ın emir eri değildir" dedi. Erdoğan'ın 24 Haziran'da emekli olacağını söyleyen İnce, alkışçı general için "Onun emir eri olsun" dedi. Aynı zamanda "24 Haziran'dan sonra ilk emekli edeceğim general belli oldu" ifadesini kullanan İnce "Ordu siyasete ne zaman girdiyse kaybettik" dedi.

'KEMAL BEY BENİ DEĞİL ERDOĞAN'I HARCADI'

İnce sözlerine "Erdoğan bana onu ziyarete gittiğimde 'Kemal bey seni harcadı' dedi ama Kemal bey beni değil Erdoğan'ı harcadı" şeklinde devam etti.