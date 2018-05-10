İnce ‘saltanat koltuğu’nu hoşgördü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, koltuk değerlendirmelerine de açıklık getiren tweet attı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Fotoğraflardan hareketle yapılan “koltuk yorumları”na yanıt veren tweetlerde İnce görüşmeden duyduğu hoşnutluğu dile getirdi.

İnce ile Erdoğan arasında dün akşam AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin fotoğraflarından hareketle Erdoğan “saltanat koltuğu gibi” bir koltukta otururken İnce’nin sade bir koltukta oturmasının dikkat çektiği değerlendirmeleri yapıldı.

İnce’nin konuyla ilgili tweeti: "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem.”

İnce “kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirme” hedefini de vurguladı.

İnce ayrıca 100 bin imzayı bularak cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek ile görüşeceğini de belirtti.

