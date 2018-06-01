İnce: Mekke'yi birlikte tavaf etmedik mi?

Muharrem İnce, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmada Erdoğan'ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a da yanıt verdi. İnce, Bozdağ'ın 'Seçim yaklaşınca camileri hatırladılar' sözüne cevaben 'Beraber Mekke'de tavaf etmedik mi, beraber Umre yapmadık mı' dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Bilecik'te düzenlenen mitingde konuştu. İnce, Erdoğan'a hitaben "Bugün benim için komik adam demiş. Sen 24 Haziran akşamı ağlayacak mısın, gülecek misin hep beraber göreceğiz" dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim mitinglerine devam ediyor. Bugün Bilecik'teki mitingde yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. İnce, Binali Yıldırım'ın kendisini TİKA'yı kapatmakla itham ettiğini söyleyerek "Sana hiçbir şey demiyorum çünkü zaten sen kendi kendini imha eden başbakansın" dedi.

'CAMİLER SENİN BABANIN TAPULU MALI MI?'

İnce sözlerine "Bir lafım da Bekir Bozdağ'a. Bozdağ demiş ki, CHP'liler seçim yaklaşınca camileri hatırladılar demiş. Camiler senin babanın tapulu malı mı? Bekir Bozdağ, utanmıyor musun bunu söylemeye? 2010 Aralık ayında beraber Mekke'de tavaf etmedik mi, beraber Umre yapmadık mı, aynı uçakta değil miydik? Nasıl bir utanmaz adamsın" şeklinde devam etti.

İnce seçim meydanlarından camileri çekme çağrısı da yaptı.

'GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURUYORUM'

"Köprü yapmak kolay iş, ben gönüllere köprü kuruyorum. Sen yapamazsın diyor" diyerek Erdoğan'a iki soru yöneltti:

Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da senin yaptığın köprüden neden 114 liraya geçiyorum?

Sayın Erdoğan, bayram yaklaştı, bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de seninkinden neden parayla geçeceğiz?

'ELİN MUSK'INDAN MEDET UMUYOR'

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil ile ilgili kendisine söylediği "Elon Musk beni arıyor" sözlerine de yanıt verdi. İnce, "Cumhurbaşkanı sensin tabii ki seni arayacak. Elin Musk'ından medet umuyor" dedi.

'DİNDAR OLMALARINDA SAKINCA YOK'

Erdoğan'ın dindar ve kindar nesil yetiştireceğini söylediğine işaret eden İnce "Ben diyorum ki onların dindar olmasında hiçbir sakınca yok. Ama buna cumhurbaşkanı değil aile karar verir. Dindar nesil olmasına hiçbir itirazım yok ama kindar nesil olmasına itirazım var" dedi.

İnce ayrıca cumhurbaşkanının karikatürü yayınlanmıyorsa o ülkede doların düşmeyeceğini ileri sürdü.