İMO: Çökmelerin nedeni altyapısızlık ve denetimsizlik

İnşaat Mühendisleri Odası, son günlerde yaşanan çökmeler hakkında açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası, son günlerde yaşanan çökmeler hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Dün Sütlüce'de, bugün Ümraniye'de, yarın nerede?

Geçen hafta içinde Beyoğlu Sütlüce'de bir apartman göz göre göre çöktü. 28 Temmuz günü ise Sancaktepe'de Mevlana İlkokulu'nun duvarı yıkıldı. Bugün ise Ümraniye'de bulunan FSM Sanayi Sitesi, Site Yolu Caddesi'nde devam eden bir inşaatın istinad duvarı çöktü.

Beyoğlu Sütlüce'de apartman sakinlerinin çabası can kaybının önüne geçti. Bu zaman zarfında can ve mal kaybına yol açmadığı için haber değeri taşımayan dolayısıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyen pek çok altyapı sorunu yaşandığı, sorunların günlük hayatı, kent içi ulaşımı olumsuz etkilediği de tarafımızca bilinmektedir.

Başta merkezi yönetim olmak üzere, yerel yönetimlerin, yüklenici firmaların, meslek mensuplarının sorumluluğu üstlenmekten imtina etmesi, sorunun tespit edilmesini ve uygulanabilir çözüm üretilmesini ötelemektedir.

Peşpeşe yaşadığımız olumsuzluklar bir taraftan yapı üretim sürecindeki zaafları açığa çıkarmakta, diğer taraftan da kentimizin altyapı ilkelliğini göz önüne sermektedir.

Yapı denetim başta olmak üzere yapı üretim süreci sorunludur ve ciddi ölçüde zaaflar içermektedir. Zemin etüdlerinden başlayarak, zemine uygun proje üretimi, projeye uygun imalat gerçekleştirilmesi ve bütün sürecin mühendislerin uhdesinde olması gerekmektedir ki, son yıllarda sık sık karşılaştığımız üzere ne yazık ki siyasal otorite mühendislik mesleğini itibarsızlaştıran, mühendisleri kulvarın dışına çıkartan yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkum eden adımlar atmaktadır.

...

Tıpkı depremde olduğu gibi kamu yönetiminin sorumluluğu önleyici tedbir geliştirmek yerine "yara sarma" ile sınırlıysa, ne yazık ki başta İstanbul olmak üzere bütün bir ülke kaderine razı şekilde yeni faciaları bekleyecektir."