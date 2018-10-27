İmar barışında süre uzatılıyor

İmar barışı süresinin 31 Aralık 2018'e kadar uzatılması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, 31 Ekim 2018'de son bulması beklenen imar barışı süresi, 31 Aralık 2018'e kadar uzatılacak.

Kapsamda değişiklik yapılmayacağı belirtilirken uzatma kararının önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

İmar barışına en çok başvurunun 600 bin ile İzmir'de yapıldığı, toplam başvuru sayısının 8 milyonu aştığı belirtiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, imar barışında süre uzatım talebini değerlendireceklerini söylemişti.

İmar barışı kapsamında bugüne kadar elde edilen gelir 6 milyar TL olarak açıklanmıştı.