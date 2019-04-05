İmamoğlu: Türkeş'i anarım, Erbakan'ı, Demirel'i hep anarım, herkesle aynı düşünmek zorunda değilim

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Belediye başkanı olduğum gün Alpaslan Türkeş'i anarım. Demirel'i de Erbakan'ı hep anarım. Herkesle aynı düşünmek zorunda değilim' ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

"Bir kere şaşkın değilim. 48 yaşındayım. İç dünyam bana çok genç olduğumu söylüyor. Enerjik hissediyorum. Atatürk Samsun'a çıkmaya karar verdiğinde 38 yaşındaydı. Ben Atatürk'ün o kararı aldığındaki yaşından 10 yaş büyüğüm" diyen İmamoğlu, "Bugün en çok ihtiyacınız olan şey insan. Tek başına bir şeyler yapmak, hayır... Belediye başkanı olduğum gün Alpaslan Türkeş'i anarım. Demirel'i de Erbakan'ı hep anarım. Herkesle aynı düşünmek zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul'daki son duruma ilişkin ise, "17 ilçede geçersiz oyların sayım bitti fark 18 bin 742" dedi.

İmamoğlu, "119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Sayılan geçersiz oylardan 785 oy bize 2184 oy rakibimize eklendi. Sayım bitiminde aradaki fark 18 bin ila 20 bin arasında bir banda oturacak" dedi.