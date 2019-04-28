İmamoğlu: 1 Mayıs'ı bir hafta kala değil, önceden konuşmak lazım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan 1 Mayıs Komitesi’ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti. İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 30 Nisan’da avluda kutlayacaklarını, tüm sendikaları da davet edeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan 1 Mayıs Komitesi'ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane'deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.,

Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihsel olarak Taksim Meydanı olduğunu ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.

Çerkezoğlu, "2013'ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy'deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de, 1 Mayıs'ta aramızda görmek istiyoruz. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Türkiye'nin normalleşmesi açısından da 1 Mayıs önemli. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu, 1 Mayıs Komitesi’ni, “30 Nisan’da, çalışanlarımızı mesai saati bitiminde avluya toplayacağız. Onların 1 Mayıs’larını kutlayacağız. İBB’de şubesi olan tüm sendikaları da davet edeceğiz” sözleriyle karşıladı. Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihsel olarak Taksim Meydanı olduğunu ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi. Çerkezoğlu, “2013’ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy’deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de, 1 Mayıs’ta aramızda görmek istiyoruz. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Türkiye’nin normalleşmesi açısından da 1 Mayıs önemli. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz” dedi.

1 Mayıs’ın önemli bir gün olduğunu kaydeden İmamoğlu, “1 Mayıs’ın hak ettiği ortama kavuşması için çalışırız. 1 Mayıs’a 1 hafta kala değil, belki 6-7 ay öncesinden oturup konuşmak, tartışmak, sohbet etmek, belki içine valiliği ve diğer unsurları da katarak İstanbul adına, emeğin şenliği, şöleni aynı zamanda da sorunların hatırlandığı, aksettirildiği bir gün olması lazım. Demokrasinin en canlı alanlarından bir tanesi oluyor 1 Mayıs. Belediye öncesi siyasi dönemim başlayınca 1 Mayıs’ın tadına varmış bir kişiyim. Hem mesajlarını hem ortamını yaşamış birisiyim. Orada emek adına manevi bir süreç yaşanıyor. Bunu, topluma da iyi anlatmamız gerekiyor. Kalan günler içinde elimizden ne gelirse yaparız. Sizlere destek olma adına, bir bölümünde mutlaka sizlerle olmaya çalışacağım, olacağım” dedi.

İLK ATAMALARINI YAPTI

İmamoğlu, İBB yönetim kadrosuna 2 bürokrat ve 5 danışman ataması yaptı. İmamoğlu, Nuri Sait Yıldırım’ı İBB Özel Kalem Müdürü, Nurten Uğursoy’u ise İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atadı. Danışman olarak ise Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun atandı.