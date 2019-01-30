İmamlara 340 liraya 'okul öncesi çocuk eğitimi' sertifikası!

Selçuk Üniversitesi, Diyanet bünyesindeki Kuran kursu hocalarına uzaktan eğitimle 'okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi sertifikası' verecek. Eğitimin bedeli de 340 lira olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirme planı yaparken; bazı üniversiteler de imamlar ve özel kreşlerde görevli personel için sertifika programları başlattı.

Selçuk Üniversitesi “Okul öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sertifika Programı” adı altında, uzaktan eğitim modeli ile videolarla özel kreşlerde görevli personel ve Diyanet’in 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğreticilerine sertifika verilecek.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Diyanet personeli için daha önce de "manevi rehberlik sertifika programı" başlatan Selçuk Üniversitesi, yeni başlattığı eğitimi de “Bu sertifika programı herhangi bir iş garantisi vermez. Kişisel gelişim için hazırlanmıştır” notu ile duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKASININ BEDELİ: 340 TL

Uzaktan, bilgisayar başında hazırlanan video ve içeriklerin izlenerek verilecek eğitimin de üç ay süreceği ve toplam 380 saat ders işleneceği aktarıldı. Katılımcılara farklı konularda uygulamalı (etkinlik) ödevleri verileceği, ödevlerin sistem üzerinden gönderileceği ve ödevlerin eğitim danışmanları tarafından tek tek kontrol edileceği belirtildi. Sertifikayı almak isteyen katılımcılar için ücret ise 340 TL olarak belirlendi.