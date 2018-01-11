İmam hatip öğrencisinden Nâzım Hikmet mesajı

Memleket şairi Nâzım Hikmet sevgisi her yerde... İstanbul Üsküdar'da bir imam hatip lisesinde Nâzım Hikmet'i ve şiirlerini seven bir öğrenci, okul panosunu şairin fotoğrafları ve şiirleriyle donattı. Enes Gültürk adlı imam hatipli genç, "Bizim okullarımızda Nâzım Hikmet pek anılmıyor, anlatılmıyor. Bunu ben yapmalıyım diye düşündüm. Öğretmenlerin ve idarenin de, benim Nâzım Hikmet'i sevdiğimi bilmelerini istedim" dedi.

İstanbul Üsküdar'daki bir imam hatip lisesinde Nâzım Hikmet'i ve şiirlerini seven bir öğrenci, okul panosunu Nâzım Hikmet fotoğrafları ve şiirleriyle donattı.

Enes Gültürk adlı imam hatipli genç, "Bizim okullarımızda Nâzım Hikmet pek anılmıyor, anlatılmıyor. Bunu ben yapmalıyım diye düşündüm. Öğretmenlerin ve idarenin de, benim Nâzım Hikmet'i sevdiğimi bilmelerini istedim" dedi.

"NÂZIM HİKMET'İN ANLATILMADIĞI BİR YERDE BUNU BEN YAPMALIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Hazırladığı panonun fotoğrafını soL Haber'le paylaşan Enes Gültürk adlı öğrenci, neden böyle bir pano hazırladığı şu sözlerle dile getirdi:

"İmam hatip okullarında Nâzım Hikmet'in anlatıldığını, tanıtıldığını göremiyoruz. Bizim okulumuzda da bu böyle. Nâzım Hikmet'in tanıtılmadığı okullar genellikle imam hatip okulları. Ben Nâzım Hikmet'i seven, destekleyen bir liseli öğrenci olarak, Nâzım Hikmet'in anılmadığı ve anlatılmadığı bir yerde bunu ben yapmalıyım diye düşündüm. Arkadaşlarıma tanıtmalıyım diye düşündüm. Öğretmenlerin ve idarenin de, benim Nâzım Hikmet'i sevdiğimi bilmelerini istedim. Panonun altında benim adımı gördüklerinde, benim Nâzım Hikmet'i sevip desteklediğimi bilsinler istedim. Arkadaşlarımın da bu ülkenin Nâzım Hikmet diye bir değerinin olduğunu bilmelerini istedim. Nâzım Hikmet'in, memleketini ne kadar çok sevdiğini görsünler istedim. Bu nedenle panoya memleket şiirlerini koydum. Panonun bir süre kalmasını istiyorum. Daha sonra Attila İlhan, Cemal Süreya, Turgut Uyar gibi şairlerimizle ilgili de panolar hazırlamak istiyorum. Çünkü imam hatip lisesinde anlatılan şairler sadece, tırnak içerisinde, yedi güzel adam diye tanıtılan şairler. İmam hatip yönetimleri şiir dünyalarını sadece Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi isimlerle kısıtlı tutuyorlar. Onlar da bizim şairlerimiz olabilir ama Nâzım Hikmet gerçeği var."

"BU KADAR GÜZEL MEMLEKET ŞİİRİ YAZAN ŞAİR 'VATAN HAİNİ' OLUR MU?"

Nâzım Hikmet'in bazı kesimler tarafından "vatan haini" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Enes Gültürk şunları söyledi:

"Ben bu kadar güzel memleket şiirleri, vatan şiirleri yazmış bir şairin 'vatan haini' olarak nitelendirilmesini açıkçası anlayamıyorum. Bu dünyada herkesin bir siyasi görüşü vardır ve olmalıdır da. Komünisti vardır, faşisti varır, sağcısı solcusu vardır. Benim için önemli olan bir insanın niyeti ve ne yapmak istediğidir. Ben Nâzım Hikmet'in kötü bir niyeti olduğuna inanmıyorum. Nâzım Hikmet'e bir Türk şairi olarak sahip çıkmamız gerekir."

İŞTE O PANO

İmam hatip lisesi öğrencisi Enes Gültürk'ün hazırladığı panoda çok sayıda Nâzım Hikmet görseli ve şiirleri yer alıyor.

Gültürk, Nâzım Hikmet sevgisini "Bu kadar güzel memleket şiirleri yazan bir şair 'vatan haini' olabilir mi?" sözleriyle dile getiriyor.