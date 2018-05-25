İlkokul son sınıf öğrencilerine imam hatip propagandası

Antalya'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine ve velilere yönelik imam hatip propagandası yapılıyor. Valiliğin izniyle ilkokulların dördüncü sınıflarını gezen görevliler, Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nu överek öğrencileri bu okula yönlendiriyorlar.

Öğrenci ve velilerin imam hatip ortaokul ve liselerini tercih etmemesi üzerine, milli eğitim yetkilileri okul okul dolaşarak imam hatip propagandası taktiğine yöneldi. İmam hatip propagandasını en yeni örneklerinden biri Antalya'da yaşandı.

Antalya Muratpaşa'da Faraçlar İlkokulu'na gelen milli eğitim görevlileri, dördüncü sınıfları gezerek Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nun özel tanıtım ve propagandasını yaptı. Öğrencilere, imam hatip ortaokulunun "teneffüs park" adlı bir oyun alanı olduğunu, öğrencileri oraya götürdüklerini, sadece din dersi değil Kuran da öğrettiklerini, çeşitli oyunlarla eğitim gerçekleştirdiklerini anlatarak Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nu öven görevliler, öğrencilere burayı tercih etmelerini tavsiye etti.

Yaşananları soL'a anlatan Muratpaşa ilçesinde görevli bir öğretmen, "Şu anda bütün ilkokulların dördüncü sınıflarında öğrencilere ve velilere yönelik imam hatip ortaokulu propagandası yapılıyor. u tanıtımı valiliğin izni ile gerçekleştiriyorlar. Hatta bazı okullarda ufak tefek hediyeler dağıttılar, okulun panolarını imam hatip tanıtım afişleriyle donatıp gittiler. Sistemli bir biçimde imam hatip propagandası yapıldığı açık" dedi.