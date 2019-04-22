İlkokul müdüründen Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgana destek

İzmir’de bir İlkokul Müdürü Ayşe Çevik'in, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde saldıranlardan Osman Sarıgün ile ilgili destek paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir’de bir İlkokul Müdürü Ayşe Çevik'in, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın Çubuk ilçesindeki piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde saldıranlardan Osman Sarıgün’le ilgili destek paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Çevik, “Osman Dayıyı müdafaa etmek için 800 avukat gönüllü başvuru yapmış. Gurur duydum" ifadelerini kullandı. Çevik'in Çiğli Selim Diniz İlkokulu'nda çalıştığı öğrenildi. Ayşe Çevik’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi 13 Şubat’ta, AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekci ile çektirdiği fotoğrafı profil fotoğrafı olarak sayfasını yerleştirip paylaştığı da görüldü. İşte saldırgana destek paylaşımı: