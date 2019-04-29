İlhan Şeşen Sabah'a konuştu: Ankara'dan abim gelmiş, Saray beni çok severmiş!

AKP yandaşı Sabah gazetesinde geçen yıl başlayan ve kültür-sanat alanında tanınmış isimlerle yapılan pazartesi söyleşilerinin bu haftaki konuğu şarkıcı İlhan Şeşen oldu. Şeşen, 'Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli' dedi.
AKP yandaşı Sabah gazetesinde, Tuba Kalçık'ın başlattığı ve kültür-sanat alanında tanınmış isimlerle yapılan ve genellikle AKP övgüsüyle sonuçlanan söyleşiler dizisi devam ediyor.
Timur Selçuk, Erdal Beşikçioğlu, Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil, Şükrü Erbaş, İnci Aral'dan sonra Sabah gazetesinin bu haftaki konuğu şarkıcı İlhan Şeşen oldu.
İlhan Şeşen, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
Şeşen'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Tapulu hiç malım yok. Çalıştığım sürece para kazanıyorum. Çalışmasam olmaz. 'Çalışıyorum, öyleyse varım' diye hayat felsefesi geliştirdim kendim için. Çalışabildiğim sürece bir şey kazanabiliyorsam sorunum yok diye bakıyorum. Müziği hiçbir zaman ticari kaygı ile yapmadım. Büyük bir tutkuyla yapıyorum müziği.
- Emekliliğim var ama müzik emekçilerinin ciddi sağlık güvencesi yok. Bu konuda gerekli düzenlemelerin de yapılmasını devletten bekliyoruz. Yalnız şunu da söylemek isterim ki; Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Sadece sağlıkta değil, ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli.
- Son yıllarda doktor tavsiyesi üzerine haber izlemiyorum ve gazete okumuyorum. Birçok şarkımı sosyal olaylardan, sosyal sıkıntılardan yola çıkarak yaptım. Şarkılarımda hep bir sosyal mesaj gizli. Kimseyi incitmeden, kırmadan herkesi kucaklayan sözler kullanmaya dikkat ediyorum. Şarkılarımla topluma umut aşılamaya çalışıyorum. Umutsuz, karamsar hiç şarkım yok. Aşk şarkısıymış gibi görünen şarkılarımın altında hep sosyal mesaj ve umut var. Sanat toplum için yapılır. Hangi sanat dalı olursa olsun bu toplum için yapılmalı. Şucu ya da bucu diye ayırmadan ben herkes için sanat yapıyorum. Dinleyici kitlem de çok geniş kesimleri kapsıyor bu yüzden.
- Bugün kimse birbirine güvenmiyor. İnsanlığın en büyük problemi bu. Sorunlarımızın temelinde de bu güvensizlik yatıyor. Kişisel ve toplumsal ilişkilerimde ben karşımdaki insanın dediğine güvenirim. Yanıldığım olmadı mı? Oldu ama bu benim değil, onun sorumluluğu. Güvenmeden yaşayamayız. Siyaset yapanlara da güvenmeliyiz. Politika çok zor bir iş. Yöneticilere güvenmek zorundayız. Sonuçta hepsi ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek için uğraşıyor.