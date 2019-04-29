İlhan Şeşen Sabah'a konuştu: Ankara'dan abim gelmiş, Saray beni çok severmiş!

AKP yandaşı Sabah gazetesinde geçen yıl başlayan ve kültür-sanat alanında tanınmış isimlerle yapılan pazartesi söyleşilerinin bu haftaki konuğu şarkıcı İlhan Şeşen oldu. Şeşen, 'Türkiye sağlık alanında geçmişe oranla çok iyi bir noktaya geldi. Hastanelerin durumuna bakarak bile bunu görebiliyoruz. Ulaşımda da öyle. Geçmişe göre çok büyük gelişme var. Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli' dedi.