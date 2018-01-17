İlhan Cihaner: Üç bakan MİT Müsteşarının üzerine yürüdü

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Cemaat'e ilişkin rapor hazırlayan MİT müsteşarının üzerine üç AKP'li bakanın yürüdüğünü söyledi.

Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Erzincan Başsavcısıyken yürüttüğü soruşturmada, yaşadığı bir durumu anlattı.

MİT müsteşarından Cemaat'e ilişkin ellerindeki bilgiyi istediğini belirten Cihaner, "hiçbir şey yok yanıtı" aldığını söyledi.

Sonra 2004'te hazırlanan belgenin ortaya çıktığını ve neden bilgi verilmediğini sorduğunu dile getiren Cihaner, "Çok kritik bir şey söyledi. Erzincan ve benimle ilgili soruşturmanın bir tuzak olduğunu Başbakan'a anlattık. Düşünün, 2010 yılında devletin MİT müsteşarı, Başbakan'a gidip diyor ki; 'Bu Fethullahçı yapılanmanın bir tuzağıdır, MİT'i ele geçirmeye çalışıyorlar. Yargıyı ele geçirmeye çalışıyorlar. Orduyu ele geçirmeye çalışıyorlar'. Bunu dediği için üç bakanın, üzerine yürüdüğünü söylüyor. Bu tutanaklarda var" dedi.