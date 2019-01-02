İlçenin tüm köylerinde sekiz gündür elektrik yok

Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı tüm köylere sekiz gündür elektrik verilmiyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, ilçeye bağlı tüm köylere sekiz gündür elektrik verilemediği belirtildi.

Eğitimi de etkileyen uzun süren ve her kış yaşanan elektrik kesintileri, muhatap bulunamadığı için köylülerin tepkisine yol açtı. Bir çok vatandaşın buzdolabı çalışmadığı için yiyeceklerini korumak için kara gömdükleri görülüyor.

Bölgede geçen hafta başlayan yoğun kar yağışı, köylerde elektrik direklerinin devrilmesine ve iletim hatlarının kopmasına neden oldu. Elektriklerin sekiz günden beri kesik olduğu köylerde yaşayanların bazılarının ilçe merkezine gelerek telefon ve elektronik araç, gereçlerini şarj etmek zorunda kaldıkları görüldü. Her yıl sık sık yaşanan kesintiler vatandaşları canından bezdirirken, kesintiler nedeniyle vatandaşlar elektrik ve elektronik ev eşyalarının çoğu yandığını ve kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Kendi imkanları ile hatları onarmaya çalışan vatandaşlar büyük bir tehlikeyi de göze almış oluyorlar.

Vatandaşlar, köylerinde sekiz günden beri elektriklerin kesik olduğunu belirterek, "Bu teknoloji çağında her yıl aynı rezaleti yaşamak zorunda kalıyoruz. Köyümüzde sekiz gündür elektrikler yok. Eski çağlara geri döndük. Gaz lambası yakıyoruz. Hiçbir yere hiç kimseye ulaşamıyoruz, sesimizi duyan yok ne yapacağımızı bilmiyoruz?" dediler.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, "Her yıl arızalar yaşanmasına rağmen çok eski olan hatların yenilenmediğini hiç bakım yapılmadığını ve yeterli personel görevlendirilmediğini göz göre göre karanlığa mahkum edildiklerini'' sözlerine eklediler.