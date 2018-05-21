İlahiyatçı Şenocak'tan kadınlara: Felsefeye dalma, evinde Yavuz yetiştir

'Genç kaynana şehvet uyandırır' ve "Pantolon giyen kadınlar cehennemlik' açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı İhsan Şenocak yine kadınlara saldırdı. Şenocak sosyal medya paylaşımında 'kadınların kafelerde erkeklerle felsefenin derin bahislerine dalmak yerine, evinde Yavuz yetiştiren analardan olması gerektiğini' savundu.