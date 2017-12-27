İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili bakanlık aleyhine açılan davada, yürütmenin durdurulması kararına bakanlığın itiraz ettiği ve Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazın reddine karar verdiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi: