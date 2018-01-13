İlaç geri ödeme sisteminin kapsamı daralıyor

Geri ödeme sisteminin dışında tutulan, yani SGK’nin ödemediği, ilaçlar için yapılan harcama 2010’da 0,33 milyar TL iken, 2016’da 1,36 milyar TL’ye çıktı: Artış yüzde 312.

2010’dan 2016’ya kadar ilaç için yapılan toplam harcama 13,3 milyar TL’den 20,7 milyara yükseldi: 6 yılda yüzde 56’lık artış.

Bu veri ilaç harcamalarındaki yükselişin aynı dönemdeki tüketici fiyat artışının (yüzde 50) 6 puan üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Ancak esas önemli gelişme reçeteli ya da reçetesiz olup geri ödeme sistemi kapsamına alınmayan ilaçlara yapılan harcamalardaki değişimde gözleniyor.

Geri ödeme sisteminin dışında tutulan, yani SGK’nin ödemediği, ilaçlar için yapılan harcama 2010’da 0,33 milyar TL iken, 2016’da 1,36 milyar TL’ye çıktı: Artış yüzde 312.

Bu veriler SGK’nin ilaç geri ödeme sisteminin kapsamının son yıllarda nasıl daraltıldığını açık olarak kanıtlıyor.

Kaynak: İEİS Türkiye İlaç Sektörü Raporu 2016