İkisi bir arada diye satılan kahvelerde 17 madde bulundu!

İkisi bir arada formunda satışa sunulan kahvelerin, aslında 17'si bir arada olduğu ortaya çıktı. Gıda Dedektifi adlı bir oluşum, bu kahvelerin içinde katkı maddeleriyle birlikte 17 madde bulunduğunu belirledi.

Gıda Dedektifi isimli oluşum 11 gramlık kahvede sadece iki gram çözünebilir kahve olduğuna dikkat çekti. Kahveyle ilgili tespitlerini paylaşan Gıda Dedektifi isimli hesapta şu bilgiler yer aldı: Bir başka adıyla çözünebilir kahvelerin sade halleri uzun yıllardır marketlerde yer alırken, günümüzde en yaygın ve kolay erişilebilir formları "ikisi bir arada" ve "üçü bir arada" formlarında satılmaktadır. "İkisi bir arada" arada kahveler, kahve ve kahve beyazlatıcısı karışımı, "üçü bir arada" kahveler ise buna ilave olarak şeker içeren karışımlardır.

Tartışmasız en bilinen ve yaygın marka olan Nescafé markasının ikisi bir arada kahvesini inceliyoruz. Dediğimiz gibi ikisi bir arada kahveler içeriğinde şeker olmayan kahvelerdir. Bu haliyle ikisi bir arada kahvede kahve ve kahve beyazlatıcısı bulunur. Fakat hangi oranlarda? Ürünün içeriğine baktığımızda yüzde 81 oranında kahve beyazlatıcısı içerdiğini görüyoruz. Yani 11 gramlık paketin 8,9 gramı kahve beyazlatıcısı. Geri kalan miktarın ise sadece ve sadece 2 gramı çözünebilir kahve. Düşünün ki siz 60 kuruş veriyorsunuz, bu paketten alıyorsunuz ve karşınıza sadece 2 gram kahve çıkıyor.

Ürünün bu haliyle 8,9 gramının çoğunluğunun glikoz şurubu ve tam hidrojenize bitkisel yağ yani margarin olduğunu belirtelim. Palm yağının margarin formunu içeren kahve beyazlatıcısında ek olarak 4 farklı çeşit asitlik düzenleyici fosfat, sitrat, polifosfat ve trifosfatlar bulunuyor. Buna ilave olarak yağ asitlerinin mono ve digliserit asitleri, silikon dioksit, titanyum dioksit gibi katkı maddeleri yer almaktadır. Fakat unutmadan, siz krema ve süt tadı alın diye üründe krema ve süt aroma vericisi bulunmaktadır. Sonuçta sıcak bir kahve içmek istemiştiniz değil mi? İkisi bir arada yazarken biraz eksik yazmışlar; biz düzeltelim, bu üründe 17’si bir arada olacaktır.