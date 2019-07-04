İkinci Ceo yolda: İBB İGDAŞ'ın başına POAŞ yöneticisi geliyor

Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreterliği’ne getirilmesinin ardından İGDAŞ için de özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin geçeceği öne sürüldü. Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin ve POAŞ'ın eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca birlikte yakın mesai yapacağı üst düzey yöneticileri tek tek atamaya başladı. Belediyenin denetimindeki bazı şirketlere atanacak üst düzey yönetici adaylarıyla da temaslar da devam ediyor. Bunlardan biri de İGDAŞ.

SOCAR’IN ESKİ CEO’SU

Ankara’da enerji kulislerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne yapılacak atamayla ilgili özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin adı geçiyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği iddia edildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan Doğan, SOCAR öncesinde POAŞ’ta bir süre üst yönetici olarak görev yapmıştı.