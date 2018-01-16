İki kardeşin çukurda ölümüyle ilgili altı tutuklama

İzmir Karabağlar'da boş arazide oynarken bir buçuk metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir Karabağlar'da boş arazide oynarken bir buçuk metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheli tutuklandı.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Yaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun (5) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen ailenin birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler, İzmir’e gelen başka bir yakına teslim edildi. Tencirlioğlu kardeşlerin cenazelerinin, Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.