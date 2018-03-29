İki çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuğun cezası onandı

İstanbul'da iki çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuğa verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Sancaktepe'de babasına ait minibüsle yaptığı trafik kazasında 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.'nın 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

Yargılama aşamasında 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan R.A.'nın kesinleşen bu karar ile birlikte 4 ay daha cezaevinde yatması bekleniyor.

Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait minibüsle kaza yapan 13 yaşındaki R.A., 4 yaşındaki Elif Nur Dursun ve 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe'nin ölümüne, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin de yaralanmasına neden olmuştu.