İhalesi 'acil' olarak düzenlendi, 3 aylık maliyeti 8 milyon: Tanzim satış telaşı

İBB'nin "tanzim satış" ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda kullanılan 21-B maddesine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Bunun gerekçesi olarak da “doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” düzenlemesi gösterildi.

İBB Hal Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2019 tarihinde açtığı “tanzim satış hizmet alımı” ihalesi, 3 ay için 7 milyon 932 bin 981 liralık teklif sunan Beltur'un oldu. İBB şirketi Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda kullanılan 21-B maddesine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhalenin sonuç ilanında, pazarlık yönteminin seçilme gerekçesi olarak “doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” düzenlemesi gösterildi. Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İBB tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlanmıştı. 8 Mart-5 Haziran tarihleri arasını kapsayan ihaleyle tanzim satışları 1 ay daha uzatıldı.