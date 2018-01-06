İğrenç oyun: 'Usta dayağı' adlı oyunda Erdoğan'a Nuriye, Semih ve Berkin'i dövdürüyorlar!

Google Play'de yayımlanan "Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı" adlı oyunda Tayyip Erdoğan'ı temsil eden karakter, Nuriye Gülmen'i, Semih Özakça'yı ve Berkin Elvan'ı dövüyor!

Google Play üzerinden yayımlanan "Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı" adlı oyunda Tayyip Erdoğan'ı temsil eden karakter, Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Berkin Elvan'ı temsil eden karakterleri dövdürüyor.

28 Aralık 2017 tarihinde Jonas Alleman adlı Google Play kullanıcısı tarafından yayına sunulan oyunun açıklama bölümünde "15 Temmuz, milletin devletine sadakatini ispatladığı tarihi bir gündür. 15 Temmuz Darbe gecesi Erdoğan sadakati oyun dünyasında da göstermek gerekir. Usta Dayağı işte bu kahraman Osmanlı yiğidinin tüm şer odaklara karşı tek başına mücadelesini konu alıyor" ifadeleri yer alıyor.

Evrensel'in haberine göre oyunun karakterleri, Türkiye'de milyonlarca çocuk tarafından oynanan Minecraft adlı oyunun grafik tarzı kullanılarak yaratılmış. Oyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilini kullanarak 'FETÖ', 'ORTADOĞU', 'ÇAPULCU' ve 'ALAYINA' başlıkları altında toplanan temsillerle dövüşüp olabildiğince çok "düşmanı" dövmeniz bekleniyor. Seçim menüsünde ise "düşmanını seç" ifadesi yer alıyor. Oyundaki "düşman"lar karakteristik belli özellikleri ile temsil edilmiş kişi ya da kimliklerden oluşuyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

"FETÖ" başlığı altında özellikle Fethullah Gülen ve Emre Uslu temsilleri,

"ORTADOĞU" başlığı altında Mesud Barzani, Beşşar Esad ve Binyamin Netanyahu temsilleri,

"ALAYINA" başlığı altında Angela Merkel, Vladimir Putin ve Donald Trump temsilleri,

"ÇAPULCU" başlığı altında ise Berkin Elvan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça temsilleri