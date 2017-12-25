İğdaş'dan panik yaratan gaz kokusuna ilişkin açıklama

Tuzla'da ortaya çıkan yoğun gaz kokusu bölgede yaşayanları telaşlandırdı. İGDAŞ'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul Tuzla'da ortaya çıkan yoğun gaz kokusu bölgede yaşayanları endişelendirdi.

İBB Beyaz Masa'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gaz kokusunun sanayi kaynaklı olduğu söylendi. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, ''Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadeleri yer aldı.